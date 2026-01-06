ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಪುತ್ತೂರು | ಶಾಸಕ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ: ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಧರಣಿ ಅಂತ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 6:23 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 6:23 IST
ಧರಣಿ ನಿರತರಿಗೆ ಶಾಸಕ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಧರಣಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು
protestCouplePutturDakshinaKannada

