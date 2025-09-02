ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಎಸ್‌ವೈಎಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಯ ‍ಸ್ಮರಣೆ; ‘ಹುಬ್ಬುರ್ರಸೂಲ್’ಗೆ ರ‍್ಯಾಲಿಯ ಮೆರುಗು

ಭಕ್ತಿಭಾವದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೌಲೂದ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದುಂದುವೆಚ್ಚದ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಳ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ವೈಎಸ್‌ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾದರಿ ಮದುವೆ ಎಂಬ ನೂರು ದಿನಗಳ ಅಭಿಯಾನ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮೋಂಟುಗೋಳಿ ಎಸ್‌ವೈಎಸ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
Muslimprograme

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT