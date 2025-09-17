ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಅಬ್ಬಕ್ಕರ ಪರಂಪರೆ ನಾಡಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಸಿದ್ದು ಅಲಗೂರ್

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಸಿದ್ದು ಅಲಗೂರ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:31 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:31 IST
ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು  : ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
mangaloreabbakka

