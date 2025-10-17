ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್– ಕುಳೂರು ನಡುವೆ ರೋರೊ

ಗುರುಪುರ ನದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ಷೇಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:59 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾದಾಗ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವು ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಯೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಎಚ್‌.ವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Dakshina Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT