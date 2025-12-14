ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೊರೆತಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ: ಅದಮಾರು ಶ್ರೀ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:45 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:45 IST
ಪೂರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದಾಗುವ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
– ಪ್ರೊ. ಅಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ನೇಪಾಳ ಮಧೇಶ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್
Dakshina Kannada

