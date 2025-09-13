ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸುರತ್ಕಲ್ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕೊಲೆ: ಆರೋಪಿಗೆ ಗಲ್ಲು

ಜೋಕಟ್ಟೆ: ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ; ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆರೋಪಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
DakshinaKannadaRape Murder

