ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ದರ ಗಗನಕ್ಕೆ: ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ₹600!

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ದರ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ (3 ಅಡಿ) ₹600ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಟ್ಟಿಗೆ (ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು) ₹400ಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದರ 4–5 ದಿನಗಳಿಂದ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 'ಮಳೆಗೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು.</p>.<p>'ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಭಟ್ಕಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರೂ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹೂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶೋಭಾ.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಜಾಜಿ ಹೂ ಚೆಂಡಿಗೆ ₹130, ಕಾಕಡಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಳಕ್ಕೆ ₹50 ದರವಿದೆ.</p>