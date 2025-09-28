ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಾವಿದರು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ

ಪೊಳಲಿ: ಯಕ್ಷೊತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಪದ್ಮನಾಭ ಕಾಮತ್ ಸಲಹೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:29 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:29 IST
Dakshina Kannada

