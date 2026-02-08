ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಆದಿಜಾಂಬವ ಮಠದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ: ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:33 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:33 IST
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಶಾಖಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಹನವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಗುರುಪೀಠ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ
ಷಡಕ್ಷರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆದಿಜಾಂಬವ ಮಠ
Davanageretraditionswamiji

