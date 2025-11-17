ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆ: ಪಿ.ಕೆ.ಖಂಡೋಬಾ

ಬಂಜಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:10 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:10 IST
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಸತೀಶ್ ಬಡಿಗೇರ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸೋಣ
–ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ಎನ್. ಭಾಯಾಗಡ್, ಮಹಾಮಠ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Davanagere

