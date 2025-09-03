ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಚನ್ನಗಿರಿ | ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: ಈ ಬಾರಿ ಬಂಪರ್ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಚನ್ನಗಿರಿ: ರೈತರ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಮುಂಗಾರು
ಎಚ್.ವಿ. ನಟರಾಜ್‌
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಉಡ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಗಳ ಹಿಂಡು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕಾಳಿನ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಉಡ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಗಳ ಹಿಂಡು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕಾಳಿನ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 21,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ | ಎಕರೆಗೆ 20–25 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ |ಕಪ್ಪುಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 30 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಇಳುವರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ
DavanagereCorn

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT