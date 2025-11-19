ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೂ ಕೈತುಂಬ ಲಾಭ: ರೈತನ ಕೈಹಿಡಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ

<p><strong>ಮಾಯಕೊಂಡ</strong>: ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ಹೊಟ್ಟೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ) ಬೆಳೆದಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಎಸ್.ಎನ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತರಬೆಳೆ ಬೆಲೆದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಸಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನರ್ಸರಿ ಮಾಲೀಕರೂ ಆಗಿರುವ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ಬಾರಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ₹ 60 ಇದ್ದ ದರ ನಂತರ ₹ 80ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ₹ 100ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ₹ 1.30 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>6ನೇ ಬಾರಿ ಕಟಾವು ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಬೆಳೆ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗಿಡಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೂ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 50ರಿಂದ 60 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಫಸಲು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಇದೇ ದರ ಸಿಕ್ಕರೆ ₹ 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 4 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರದ್ದು.</p>.<div><blockquote>ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ತಳಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು</blockquote><span class="attribution">ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ನರ್ಸರಿ ಮಾಲೀಕ</span></div>.<div><blockquote>ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ </blockquote><span class="attribution">ಧನಂಜಯ್ ಯುವ ರೈತ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>