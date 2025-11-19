ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೂ ಕೈತುಂಬ ಲಾಭ: ರೈತನ ಕೈಹಿಡಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ

ಮಾದರಿಯಾದ ರೈತ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ
ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್.ಎಂ.
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:33 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:33 IST
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಧನಂಜಯ್
ಹೊಟ್ಟೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ತಳಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು
ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ನರ್ಸರಿ ಮಾಲೀಕ
ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಧನಂಜಯ್ ಯುವ ರೈತ 
