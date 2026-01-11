ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೈ ಟಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 6:54 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 6:54 IST
ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಾಲಿಸಬೇಕು
ಬಿ.ವೀರಣ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ದಾವಣಗೆರೆ

