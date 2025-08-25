ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿ: ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜಮೂರ್ತಿ ಸಲಹೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜಮೂರ್ತಿ ಸಲಹೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:06 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:06 IST
ರಂಗಭೂಮಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ತಳಸ್ಪರ್ಶಿಯೂ ಹೌದು. ಇದು ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಕಡಕೊಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಾಯಣ
Davanagere

