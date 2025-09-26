ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ: ರೋಬೋಟಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಬ್ರಿಜೇಶ್‌

<p><strong>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ</strong>: ‘ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಜಸ್ಟ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ತುಂಗಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>‘ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು. </p>.<p>ತುಂಗಾ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎನ್.ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣಪತಿ ಬಿ., ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆರ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ದಿವ್ಯಮಣಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಾಗರಾಜ್, ಮೋಹನಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಸಿ., ವಿಭವ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>