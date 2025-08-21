ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ

ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:42 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:42 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ತೆರೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ
ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
Davanagerepolice station

