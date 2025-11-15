ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪರದೆಯ ಅಪಾಯ ದೊಡ್ಡದು: ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಕಳವಳ

ನೇತ್ರತಜ್ಞರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಕಳವಳ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಒದಗಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಘೋಷಣೆ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ
ಡಾ.ಎನ್‌.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌, ಶಾಸಕ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ
Davanagere

