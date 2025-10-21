ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ | ದೀಪಾವಳಿ ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ

ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗರಿಗೆದರಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂ, ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:14 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:14 IST
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಸತೀಶ್ ಬಡಿಗೇರ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಬೂದಕುಂಬಳ ಕಾಚಿನಕಡ್ಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಸತೀಶ್ ಬಡಿಗೇರ
ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಆವರಣ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಯಿತು. ಗ್ರಾಹಕರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು
ಗಿರೀಶ್‌ ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಿ
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ರಾಮಪ್ಪ ಅಡವಿಹಳ್ಳಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
Davanagere

