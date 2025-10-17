ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು | ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ: ಜಮೀನುಗಳು ಜಲಾವೃತ

125 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಜಮೀನುಗಳು ಜಲಾವೃತ
ಕೆ.ಎಸ್.ವೀರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:23 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:23 IST
ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ಕೊಂಡದಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ನಿಂತು ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವುದು
ಕೊಂಡದಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡ ಹಳ್ಳದ ನೀರು
