ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಿ.ಕೆ. ನಾಯ್ದು ಟ್ರೋಫಿ: ರೈಲ್ವೇಸ್‌ಗೆ ಫಾಲೋಆನ್‌ ಹೇರಿದ ಕರ್ನಾಟಕ

ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌, ಸಮಿತ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:49 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:49 IST
ರೈಲ್ವೇಸ್‌ ತಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಕೌಶಲ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ರಾಜ್‌ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್‌ ಪಿ.ಎಸ್. 
CricketKarnatakack naidu trophyRailways

