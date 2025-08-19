ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ | 21 ದಿನ ಕಾಲಮಿತಿ, ಡಿ.ಜೆ. ನಿರ್ಬಂಧ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ

ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ಈದ್‌ ಮಿಲಾದ್‌ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಾಗರಿಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:47 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:47 IST
ಪುಣೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ಪೂರಕವಾಗಿರಲಿ
ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್‌ ಸಿಇಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಬಾತಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಕೃತಕ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 30 ಮಿನಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ದಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ
ರೇಣುಕಾ ಆಯುಕ್ತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
