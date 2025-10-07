ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಹರಿಹರ | ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೈಕ್‌, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ

ಹರಿಹರದ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ
ಟಿ.ಇನಾಯತ್‌ ಉಲ್ಲಾ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹರಿಹರದ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನ ನಾಲ್ಕೂ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಲೌಡ್‌ ಸ್ಪೀಕರ್‌
ಹರಿಹರದ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನ ನಾಲ್ಕೂ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಲೌಡ್‌ ಸ್ಪೀಕರ್‌
Davanagere

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT