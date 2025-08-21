ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹೊನ್ನಾಳಿ: ರೈತರಿಗೆ ಸಿಹಿ–ಕಹಿ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವರುಣ

ಎನ್.ಕೆ.ಆಂಜನೇಯ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:30 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:30 IST
ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್. ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೀತಬಾಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಬಳ್ಳಿ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮಿಕ್ಕ ಬೆಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೊನ್ನಾಳಿ
DavanagereRainKarnataka Rains

