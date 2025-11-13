ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಸುಕತೆ: ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌

ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:26 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:26 IST
ಚೆನ್ನೈ ನಾಸಿಕ್‌ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ
ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Davanagere

