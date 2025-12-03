ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ: ಕುಂದುವಾಡ ಕೆರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು

ಅವಘಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ; ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ
ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ.
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:22 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:22 IST
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಟಿ.ವಿ.ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಕೆರೆಯ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್‌ನ ಗೇಟ್‌ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು
ಟಿ.ವಿ.ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಕೆರೆಯ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್‌ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದು
ಕುಂದುವಾಡ ಕೆರೆ ಸುತ್ತ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಕೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರೆಡೂ ಕಾರ್ಯರೂಪ‌ಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರೇಣುಕಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
