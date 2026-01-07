ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ತೆರೆಯದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿಫಲ

ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 4:04 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 4:04 IST
ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ರೈತರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು
ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ
Davanagere

