ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದ ನೆಹರೂ: ಶಾಂತನಗೌಡ 

ಹೊನ್ನಾಳಿ: 72ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:10 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:10 IST
ನಾನು ಮತ್ತು ಶಾಂತನಗೌಡರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇ ಬೇರೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬಂದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
–ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ
Davanagere

