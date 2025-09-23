ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ವಚನಾನಂದಶ್ರೀ ಚಾಲನೆ

ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಆಲದ ಮರ. ವೈದಿಕ ಹಾಗೂ ಅವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಈ ಮರದ ಟೊಂಗೆ
ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠ
Davanagere

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT