ಸತ್ಯ–ಮಿಥ್ಯ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಗತ್ಯ: ಲೇಖಕ ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಲಹೆ

‘ಪ್ರೊ.ಬಿ.ವಿ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:01 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:01 IST
ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಧರ್ಮ ಮಾರಾಟದ ಸರಕು. ಪೂಜೆ, ಕಂದಾಚಾರಗಳು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ವೋಟಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎಚ್‌.ಆರ್‌. ಸುಜಾತಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
