ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಕಂಟಕ!

ಶೌಚಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಚರಂಡಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 50 ದೂರು ದಾಖಲು
ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:48 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Davanagere

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT