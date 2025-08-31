ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು | ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ-ಗಂಟಿ!: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬೇಸರ

ಕೆ.ಎಸ್.ವೀರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:33 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:33 IST
ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವ ಪುಷ್ಕರಿಣಿ
ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದ ವಸಂತ ಮಂಟಪದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪರಿಣತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಪರಿಕರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗಿಡ-ಗಂಟಿ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ವಿದ್ಯಾ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ
Davanagere

