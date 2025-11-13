ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮರೆತು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 14 ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದರು. </p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಹಾಗೂ ವಸತಿಯುತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡಿದರು. </p>.<p><strong>ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು:</strong> </p>.<p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗ: ಬಾಲಕರು (ಪೂರ್ಣ ಅಂಧರು)– ಶಾಟ್ಪಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಧನುಷ್ ಬಿ.ಸಿ. (ಪ್ರಥಮ). ಭಾಗಶಃ ಅಂಧರು– ಶಾಟ್ಪಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಸೈಯದ್ ಅಫ್ರಿದಿ (ಪ್ರ). ಒಂದು ಕೈ ನ್ಯೂನತೆ – ಶಾಟ್ಪಟ್ ಹಾಗೂ 100 ಮೀ. ಓಟ: ವಿಜಯ್ ಕೆ. (ಪ್ರ), ಯಶವಂತ್ (ದ್ವಿ). ಒಂದು ಕಾಲು ನ್ಯೂನತೆ– ಶಾಟ್ಪಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಶರತ್ (ಪ್ರ), ದರ್ಶನ್ (ದ್ವಿ), ಕಾರ್ತಿಕ್ (ತೃ). ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ದೋಷ– ಶಾಟ್ಪಟ್: ಮೇಘರಾಜ್ (ಪ್ರ), ಮಹಾಂತೇಶ್ (ದ್ವಿ). ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಮಹಾಂತೇಶ್ (ಪ್ರ), ಆಕಾಶ್ (ದ್ವಿ). 50 ಮೀ. ಓಟ: ಕಿಶೋರ್ (ಪ್ರ), ಭೀಮನಗೌಡ (ದ್ವಿ).</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರು (ಪೂರ್ಣ ಅಂಧರು)– ಶಾಟ್ಪಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಕವನ ಎನ್. (ಪ್ರ). ಭಾಗಶಃ ಅಂಧರು– ಶಾಟ್ಪಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಯಶೋಧಾ (ಪ್ರ). ಒಂದು ಕಾಲು ನ್ಯೂನತೆ– ಶಾಟ್ಪಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಆಯಿಷಾ ಸಿದ್ದಿಕ್ (ಪ್ರ), ಕಾವ್ಯಾ ಎಚ್.(ದ್ವಿ). ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ದೋಷ– ಶಾಟ್ಪಟ್: ಯಶೋಧಾ ಜಿ. (ಪ್ರ), ನಂದಿನಿ ಆರ್. (ದ್ವಿ). ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಯಶೋಧಾ ಜಿ. (ಪ್ರ), ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ (ದ್ವಿ). 50 ಮೀ. ಓಟ: ನಂದಿನಿ ಆರ್. (ಪ್ರ), ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ (ದ್ವಿ). </p>.<p><strong>17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗ:</strong> </p>.<p>ಬಾಲಕರು (ಪೂರ್ಣ ಅಂಧರು)– ಶಾಟ್ಪಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಸಿದ್ದೇಶ್ ಎಸ್. (ಪ್ರಥಮ), ಜೀವನ್ ಕೆ.ಎಲ್. (ದ್ವಿ). ಭಾಗಶಃ ಅಂಧರು–ಶಾಟ್ಪಟ್: ಸಂಜಯ್ ಪಿ.ಬಿ. (ಪ್ರ), ಲಿಖಿತ್ ಬಿ.ಎನ್. (ದ್ವಿ). ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಲಿಖಿತ್ ಬಿ.ಎನ್. (ಪ್ರ), ಸಂಜಯ್ ಪಿ.ಬಿ. (ದ್ವಿ). ಒಂದು ಕೈ ನ್ಯೂನತೆ – ಶಾಟ್ಪಟ್: ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿ.ಎಂ. (ಪ್ರ), ಮಧು ಟಿ.ಎಂ. (ದ್ವಿ). ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್: ಫರ್ದಾನ್ ಖಾನ್ (ಪ್ರ), ಭರತ್ ಎಸ್.ಎ. (ದ್ವಿ). 100 ಮೀ. ಓಟ: ಫರ್ದಾನ್ ಖಾನ್ (ಪ್ರ), ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿ.ಎಂ. (ದ್ವಿ). ಒಂದು ಕಾಲು ನ್ಯೂನತೆ– ಶಾಟ್ಪಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಪ್ರ), ರಂಗಸ್ವಾಮಿ (ದ್ವಿ). ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ದೋಷ– ಶಾಟ್ಪಟ್: ಸುಜಯ್ ಯು. (ಪ್ರ), ಅಚೇಯ್ (ದ್ವಿ). ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಮೈಲಾರಿ ಎಂ. (ಪ್ರ), ಸುಜನ್ ಯು. (ದ್ವಿ). 100 ಮೀ. ಓಟ: ಮೈಲಾರಿ ಎಂ. (ಪ್ರ), ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ (ದ್ವಿ). </p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರು (ಪೂರ್ಣ ಅಂಧರು): ಶಾಟ್ಪಟ್: ಭೂಮಿಕಾ ಬಿ. (ಪ್ರ), ಸಿಂಚನಾ ಆರ್. (ದ್ವಿ). ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಸಿಂಚನಾ ಆರ್. (ಪ್ರ), ಭೂಮಿಕಾ ಬಿ. (ದ್ವಿ). ಭಾಗಶಃ ಅಂಧರು– ಶಾಟ್ಪಟ್: ಸಂಧ್ಯಾ (ಪ್ರ), ಅಮಿನಾ ಬಾನು (ದ್ವಿ), ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಅಮಿನಾ ಬಾನು (ಪ್ರ), ಸಂಧ್ಯಾ (ದ್ವಿ). ಒಂದು ಕೈ ನ್ಯೂನತೆ – ಶಾಟ್ಪಟ್: ಹೇಮಾವತಿ ಎಚ್. (ಪ್ರ), ಮಾನಸ ಟಿ.ಎಲ್. (ದ್ವಿ). ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್: ಮಾನಸ ಟಿ.ಎಲ್. (ಪ್ರ), ರಾಜೇಶ್ವರಿ (ದ್ವಿ). 50 ಮೀ. ಓಟ: ಹೇಮಾವತಿ ಎಚ್. (ಪ್ರ), ರಾಜೇಶ್ವರಿ (ದ್ವಿ). ಒಂದು ಕಾಲು ನ್ಯೂನತೆ– ಶಾಟ್ಪಟ್: ಅನುಶ್ರೀ (ಪ್ರ), ಅನು ಎಲ್. (ದ್ವಿ), ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಕೀರ್ತನಾ ಕೆ.ಯು. (ಪ್ರ), ಅನು ಎಲ್. (ದ್ವಿ). ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ದೋಷ– ಶಾಟ್ಪಟ್: ಅಂಬಿಕಾ (ಪ್ರ), ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ (ದ್ವಿ). ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಸುಪ್ರಿಯಾ (ಪ್ರ), ಭಾರ್ಗವಿ (ದ್ವಿ). 50 ಮೀ. ಓಟ: ಭಾರ್ಗವಿ (ಪ್ರ), ಕಾವ್ಯಾ (ದ್ವಿ).</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>