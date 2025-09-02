ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹರಿಹರ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಮಳೆ ನೀರು

25 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸೇತುವೆ; ಕಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮೀನಮೇಷ
ಇನಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ ಟಿ.
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
ಹರಿಹರದ ತುಂಗಭದ್ರ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ
ಹರಿಹರದ ತುಂಗಭದ್ರ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ
ಸೇತುವೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರಿದ್ದು ಅನುದಾನ ಬಂದ ನಂತರ ಕಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ
ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್.ವಿ ಎಇಇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹರಿಹರ
