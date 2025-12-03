ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡಿ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ 15 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:25 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:25 IST
Davangeregoverment land

