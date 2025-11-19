ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ| ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಶಾಸಕ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:08 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:08 IST
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಉಂಟಾದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹೊಣೆ. ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ರಾಮ ಭೋವಿ, ಇಒ , ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ
