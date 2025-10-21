ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹೊನ್ನಾಳಿ | ‘ಮತಗಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ ಮೋದಿ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:06 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:06 IST
2ಇಪಿ : ಮತಗಳ್ಣತನದ ವಿರುದ್ಧ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನದ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡ ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 
Davanagere

