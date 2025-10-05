ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ – ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:38 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:38 IST
ಧಾರವಾಡದ ಶನಿವಾರ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌ ಶಾಸಕ ಎನ್‌.ಎಚ್‌.ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆಹಾರ ಸವಿದರು
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಫೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್ ಅವರು ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರು
Santosh lad

