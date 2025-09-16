ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಧಾರವಾಡ | ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ: ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಳಿಗಳು

ಮಂಜು ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:10 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿಕ್ಷೀಸಿದರು
ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿಕ್ಷೀಸಿದರು
ಧಾರವಾಡದ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಎತ್ತುಗಳು 
ಧಾರವಾಡದ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಎತ್ತುಗಳು 
ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುನೂಲವಾಯಿತು
ರಮೇಶ ಮೇಲಿನಮನಿ ಕೊಪ್ಪಳ
Dharwadcattle

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT