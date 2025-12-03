ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಹೊರಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ 13ರಂದು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:54 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:54 IST
10 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
‘ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಪಕ್ಷಾತೀತ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎಚ್‌. ಕೋನರಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್‌.ವಿ. ಸಂಕನೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು.
HubballiBasavaraja Horattidharavada

