​ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್‌: ಬೆಳಗಾವಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೆ ಅಧಿಕ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಗತಿ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸುಧಾರಿಸಲು 2006–07ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ‘ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1.83 ಲಕ್ಷ ಜನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 2.36 ಲಕ್ಷ ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ 1.58 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆ ಆರಂಭದಿಂದ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರ ವರೆಗೆ 36,29,560 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬಾಂಡ್/ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1.50 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಯವರೇ ಆಗಿದ್ದು, 2006-07ರಲ್ಲಿ 19,745 ಜನ ಬಾಂಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,355 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬಾಂಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪರಿಪಕ್ವ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,180. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ, ಕೇವಲ 896 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪರಿಪಕ್ವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ 2019-20ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮವು (ಎಲ್ಐಸಿ) ಪಾಲುದಾರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘2006-07ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿ 2024-25ರಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ₹32,351 ರಂತೆ ಪರಿಪಕ್ವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 1,58,866 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 2007-08ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದವರಿಗೆ ಪರಿಪಕ್ವ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘2006ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 2008ರ ಜುಲೈ 31 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ನೋಂದಣಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹ 10,000 ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. 2008ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರ ನಂತರ ಜನಿಸಿ, ನೋಂದಣಿಯಾದ ಮೊದಲನೇ ಮಗುವಿಗೆ ₹19,300 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ₹18,350 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಲ್.ಐ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಪರಿಪಕ್ವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಕುಟುಂಬದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೋಜನೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಪಕ್ವ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು </blockquote><span class="attribution">ಮಹೇಶ್ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<div><blockquote>ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹಣ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಅಶ್ವಿನಿ ರೂಗಿ ವಿಜಯಪುರ</span></div>.<p>ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆ ವಿಲೀನ 2020-21ರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ‘ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ’ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ‘ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ’ಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹3000 ರಂತೆ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಖಾತೆ ತೆರೆದ 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದಾಜು ₹1.27 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>