ದೂಳಿನಿಂದ ಮಿಂದೆದ್ದ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ

ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ: ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನರಕ
ಶಾಂಭವಿ ರಘು
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:14 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:14 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಸರುಮಯಗೊಂಡು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಚಿತ್ರ– ಗುರು ಹಬೀಬ್
ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿರ್ಸಜನೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಕ್ರಮ ಗೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಪ್ರಸಾದ ಯುವಕ
hubbali

