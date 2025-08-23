ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
districtdharwad
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮಹಾಬಲನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊರತೆ

ೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ
ಗೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:59 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:59 IST
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ
ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ
ಈ ವರ್ಷ ಮುಗದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಬೇಕು.
ಮಂಜುನಾಥ ಹಿರೇಮಠ ಕಲಾವಿದ ಧಾರವಾಡ
ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಣ್ಣು ತರಿಸಿ 200 ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುತ್ತೇವೆ.
ರಾಕೇಶ ಕಾಂಬಳೆ ಕಲಾವಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
DharwadGanesh Chaturthi

