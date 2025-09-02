ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:25 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ ಕ್ಯುಆರ್ ಕೋಡ್
ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ ಕ್ಯುಆರ್ ಕೋಡ್
ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ
ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ
foodPrajavaniDeccan HeraldRecipeCompetition

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT