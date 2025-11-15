ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ| ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾಹಕ: ಪ್ರತಾಪ ಚವಾಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:35 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:35 IST
ಭಾರತದ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಉಳವಪ್ಪ ದಾಸನೂರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಸ್ಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌
programDarwad

