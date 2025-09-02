ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ | ಬೆಳೆ ಹಾನಿ; ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಶೀಘ್ರ: ವಿ.ಭಾಗ್ಯಾ

<p><strong>ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿ.ಭಾಗ್ಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿತು.</p>.<p>ವಿ.ಭಾಗ್ಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಹೆಸರುಕಾಯಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಶಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಳು ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ ಡಿ.ಎಚ್.ಹೂಗಾರ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಶೇಖರ ಅಣಗೌಡರ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇಮ್ತಿಯಾಜ ಚಿಂಗಾಪೂರಿ, ರೇಖಾ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ, ಮೋಹನ ಲಕ್ಕಮ್ಮನವರ, ಎಚ್.ಎಂ.ಬಾದಾಮಿ, ಸಿ.ಬಿ.ಮಟ್ಟಿ, ಗಿರಿಮಲ್ಲಯ್ಯ ಉಮಚಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಭೋವಿ, ಅಶೋಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಬಸವರಾಜ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶಿವಾನಂದ ಲಂಬಿ, ಶಿವಾನಂದ ಮುದ್ದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>