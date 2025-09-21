ಧಾರವಾಡ: 11 ಆಟಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ

<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p>.<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ನಗರದ ಆರ್.ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಟೇಕ್ವಾಂಡೊ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು) 11 ಮಂದಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ (ಚಿನ್ನ), ದ್ವಿತೀಯ (ಬೆಳ್ಳಿ) ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ (ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕಂಚು) ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ.</p>.<p>18 ಕೆ.ಜಿ: ಸಮರ್ಥಕೊಲೆಕಾರ್ (ಧಾರವಾಡ)–1</p>.<p>21 ಕೆ.ಜಿ: ಸಿ.ಪಿ.ಶಶಾಂಕ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು)–1, ಸೈಯ್ಯದ್ ರೆಯಾನ್ (ತುಮಕೂರು)–2, ಮಹೇಶ್ ಪರಸಣ್ಣವರ್ (ಧಾರವಾಡ) ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್.ದೀಪಕ್ (ಬೆಂಗಳೂರು)–3</p>.<p>23 ಕೆ.ಜಿ: ಬಸವರಾಜ ಕಮ್ಮಾರ (ಧಾರವಾಡ)–1, ಕೃಷ್ಣ ಪಿ. (ತುಮಕೂರು)–2, ಜಗನ್ನಾಥ ಯಾದವ (ಬೆಳಗಾವಿ) ಹಾಗೂ ಮೈತ್ರಾಯ (ಮಧುಗಿರಿ)–3</p>.<p>25 ಕೆ.ಜಿ: ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂಬರಗಿ (ಧಾರವಾಡ)–1, ಕುನಾಲ್ ಭೋಸ್ಲೆ (ಬೆಳಗಾವಿ) –2, ಎನ್.ವಿಶ್ವಾಸ್ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) ಹಾಗೂ ಸೈಯ್ಯದ್ ಅಫ್ರಿದಿ (ದಾವಣಗೆರೆ)– 3</p>.<p>27 ಕೆ.ಜಿ: ಭುವನ್ ಗವಾಲೆ (ಧಾರವಾಡ)– 1, ತರುಣ್ (ಬೆಂಗಳೂರು)– 2, ಜೆ.ಶ್ರೀಜಿತ್ (ಶೃಂಗೇರಿ) ಹಾಗೂ ಗಣಪ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)– 3</p>.<p>29 ಕೆ.ಜಿ: ಎಸ್.ಆರ್.ಸಂಜು (ಬೆಂಗಳೂರು)–1, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾಸಿನ್ (ಹಾಸನ)– 2, ತರುಣ್ ಕಂದಸ್ವಾಮಿ (ತುಮಕೂರು) ಹಾಗೂ ಧರ್ಮತೇಜ್ ಬಿ.ಆರ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)– 3</p>.<p>32 ಕೆ.ಜಿ: ಸುಜಲ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ (ಚಿಕ್ಕೊಡಿ)– 1, ಕೆ.ವಿ.ಸಾಸ್ವಂತ್ (ಹಿರಿಯೂರು)– 2, ರಿಷಿಕಿರಣ್ ಮಾಲ್ಕರ್ (ಬೆಂಗಳೂರು) ಹಾಗೂ ಎಂ.ಕೃತ್ವಿಕ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)– 3</p>.<p>35 ಕೆ.ಜಿ: ಮುಸ್ತಿಕಿಮ್ ಮುಲ್ಲ (ಬೆಳಗಾವಿ)– 1, ಪ್ರಭನಾಥ (ಬೆಂಗಳೂರು)– 2, ಎ.ನಿರ್ಮಲ್ (ಬೆಂಗಳೂರು) ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಜೋಗಲಾರ್ (ಧಾರವಾಡ)– 3</p>.<p>38 ಕೆ.ಜಿ: ಬಿಷಲ್ ಮಂಡಲ್ (ತುಮಕೂರು)– 1, ಸುನಿಲ್ ಜಕಾರಿ (ಬೆಂಗಳೂರು)– 2, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಹಾನ್ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) ಹಾಗೂ ಸೃಜನ್ ದೇವರಮನಿ (ಧಾರವಾಡ)– 3</p>.<p>41 ಕೆ.ಜಿ.(–): ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫಿ (ಬೆಳಗಾವಿ)–1, ಸಮರ್ಥ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ (ಬೆಳಗಾವಿ)– 2, ಎಸ್.ದೀಪಕ್ (ಬೆಳಗಾವಿ) ಹಾಗೂ ಮೆಹುಲ್ ಚೌಧರಿ (ತುಮಕೂರು) –3</p>.<p>41 ಕೆ.ಜಿ (+): ಪಿ.ಧನ್ವಂತಕುಮಾರ್ (ಬೆಂಗಳೂರು)–1, ಸಿ.ಎಸ್.ಸಾಗರ್ (ಬೆಂಗಳೂರು)– 2, ಎಚ್.ಮಿಥುನ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಜಿ (ದಾವಣಗೆರೆ)–3.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>