ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictdharwad
ಧಾರವಾಡ: ದುಃಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪ್ರಾಂಗಣ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ; ರೈತರು, ವರ್ತಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
ಧಾರವಾಡದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈತ ಭವನದ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದೆ
ಧಾರವಾಡದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಅವಸ್ಥೆ 
ಆರ್.ಆರ್.ಚಿಕ್ಕನಗೌಡ್ರ
ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ರಾಣಿಗೇರ
APMCDharawad

