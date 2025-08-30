ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಧಾರವಾಡ | ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಸರಿಸಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಿವ್ಯಪ್ರಭು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:28 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:28 IST
ಕಲಾ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಬೇಕು.
– ಮಾರುತಿ ಬಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ವಿ.ಹಾಲಭಾವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಧಾರವಾಡವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಊರು. ನಗರದ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಶಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ’ ಎಂಬ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ಹಾಕಬೇಕು
– ಕೈವಲ್ಯಕುಮಾರ ಗುರವ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರು ಟ್ರಸ್ಟ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು.
– ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಂಗಾಯಣ
Dharwad

