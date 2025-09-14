ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ: ಕುಸಬೆ, ಅಲಸಂದೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ

ಮೊದಲ ದಿನ 228 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ
ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೊಳ್ಳು ಬೀಜ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್‌ ರೈತ ಮುತುವಳ್ಳಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
