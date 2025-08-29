ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಧಾರವಾಡ | ರಸ್ತೆ, ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹ‌ರಿಸಲು ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೊರೆ
ಮಂಜು ಆರ್. ಗಿರಿಯಾಲ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:18 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:18 IST
ಧಾರವಾಡದ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್‌ ಕಾಲೊನಿಯ ಮಸ್ತಾನ ಪ್ಲಾಟ್‍ನ ಬೀದಿಗೆ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮಳೆ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಸ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುವುದು
ದಿಲ್‌ಷಾದ್‌ ಬೇಗಂ ನದಾಫ್‌ ಸದಸ್ಯೆ ಆರನೇ ವಾರ್ಡ್‌
ಹಾವೇರಿಪೇಟೆ ಕಂಠಿ ಓಣಿ ನದಾಫ್ ಓಣಿ ಕುರುಬರ ಓಣಿ ಸಾಲ್ಪೇಕರ್‌ ಓಣಿ ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಗುಡಿ ಆಸುಪಾಸಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಲ್ಲ.
ಸಂಜೀವ ಆರ್.ಭೋಸ್ಲೆ ನಿವಾಸಿ ಹಾವೇರಿಪೇಟೆ
Dharwad

